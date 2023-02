Atelier d’écriture : « Le Festin d’Hermione à Gryffondor » Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Atelier d’écriture : « Le Festin d’Hermione à Gryffondor », 16 février 2023, Le Havre . Atelier d’écriture : « Le Festin d’Hermione à Gryffondor » 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

2023-02-16 14:00:00 – 2023-02-16 16:00:00 Le Havre

Seine-Maritime Création d’une nouvelle à tendance culinaire surprenante. Digeste ?

Pour son anniversaire, Hermione décide d’organiser en secret un festin pour ses amis, mais tout ne se passera pas comme prévu, évidemment. En cuisine : France Germain, animatrice en atelier d’écritures. Pour les enfants de 10 à 15 ans

Durée : 2h

Tarif : 20 € (dont 5 € pour l’achat de matériel) Réservation par téléphone au 02 32 79 15 80 ou par mail info@les400coups.fr Création d’une nouvelle à tendance culinaire surprenante. Digeste ?

Pour son anniversaire, Hermione décide d’organiser en secret un festin pour ses amis, mais tout ne se passera pas comme prévu, évidemment. En cuisine : France Germain, animatrice en atelier d’écritures. Pour les enfants de 10 à 15 ans

Durée : 2h

Tarif : 20 € (dont 5 € pour l’achat de matériel) Réservation par téléphone au 02 32 79 15 80 ou par mail info@les400coups.fr info@les400coups.fr +33 2 32 79 15 80 https://les400coups.fr/ Le Havre

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le havre /

Atelier d’écriture : « Le Festin d’Hermione à Gryffondor » 2023-02-16 was last modified: by Atelier d’écriture : « Le Festin d’Hermione à Gryffondor » Le Havre 16 février 2023 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime le havre seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime