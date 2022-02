Atelier d’écriture Lapalisse Lapalisse Catégories d’évènement: Allier

Lapalisse

Atelier d’écriture Lapalisse, 14 mai 2022, Lapalisse. Atelier d’écriture Place du Maréchal Leclerc Médiathèque Pays de Lapalisse Lapalisse

2022-05-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-14 Place du Maréchal Leclerc Médiathèque Pays de Lapalisse

Lapalisse Allier Atelier d’expression écrite ouvert aux adultes ou enfants ayant ou non déjà pratiqué, organisé par la médiathèque Place du Maréchal Leclerc Médiathèque Pays de Lapalisse Lapalisse

dernière mise à jour : 2021-12-27 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lapalisse Autres Lieu Lapalisse Adresse Place du Maréchal Leclerc Médiathèque Pays de Lapalisse Ville Lapalisse lieuville Place du Maréchal Leclerc Médiathèque Pays de Lapalisse Lapalisse Departement Allier

Lapalisse Lapalisse Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapalisse/

Atelier d’écriture Lapalisse 2022-05-14 was last modified: by Atelier d’écriture Lapalisse Lapalisse 14 mai 2022 Allier Lapalisse

Lapalisse Allier