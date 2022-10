Atelier d’écriture « Langue en exil » – Écrire en dialogue avec Agota Kristof Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier d’écriture « Langue en exil » – Écrire en dialogue avec Agota Kristof Bibliothèque Saint-Eloi, 3 décembre 2022, Paris. Le samedi 03 décembre 2022

de 14h00 à 16h30

. gratuit

En présence d’interprètes LSF/FR, et en partenariat avec l’association Rémanence des mots, participez à un atelier d’écriture à destination des sourd·es et des entendant·es. Atelier organisé en préambule à la lecture-spectacle L’Analphabète avec les comédiennes Isabelle Voizeux et Anne de Boissy, le même jour à 17h. Avec L’Analphabète d’Agota Kristof, en fil rouge, nous interrogerons notre rapport à la langue française à travers des jeux poétiques. Quels sont nos espaces d’inconfort et comment les métamorphoser en objet littéraire ? Nous visiterons des zones linguistiques plus ou moins cryptées comme les jargons professionnels, le codage ou les panneaux de signalisation. Nos explorations nous mèneront à visiter notre propre langue comme une langue étrangère et la découvrir sous un autre jour ! Et après l’atelier, venez au spectacle à 17h ! En présence d’interprètes LSF/FR. samedi 3 décembre, 14h adultes (entendants et sourds avec un bon niveau de français) sur inscription Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Rémanence des mots Atelier d’écriture LSF/FR avec Rémanence des mots

