Pour se connecter ou se reconnecter avec son écriture, à l’aide parfois d’outils et supports tels que des jeux, des textes, des collages ou encore des dessins. Tarif de la séance : 10 € Réservé aux adhérents (participation annuelle de 15 €) Inscriptions et renseignements : [sellierna@yahoo.fr](mailto:sellierna@yahoo.fr)

Pour se connecter ou se reconnecter avec son écriture, à l'aide parfois d'outils et supports tels que des jeux, des textes, des collages ou encore des dessins. La Table des Matières 51 rue de l'Abbé Carton 75014 Paris

2022-01-20T19:00:00 2022-01-20T20:30:00;2022-02-17T19:00:00 2022-02-17T20:30:00;2022-03-24T19:00:00 2022-03-24T20:30:00;2022-04-21T19:00:00 2022-04-21T20:30:00;2022-05-19T19:00:00 2022-05-19T20:30:00;2022-06-23T19:00:00 2022-06-23T20:30:00

