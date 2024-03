Atelier d’écriture La Passerelle 17000 La Rochelle La Rochelle, jeudi 11 avril 2024.

ECRIRE, pourquoi pas vous ?

Venez partager le plaisir d’écrire avec Isabelle, en explorant l’autobiographie, la fiction, l’écriture poétique, les jeux d’écriture etc.

JEUDI 11 AVRIL – 18h 21h

(l’atelier aura lieu pour un minimum de 6 participant(e)s)

Horaire : 18h 21h

Public : ado adulte

Lieu : Salle La Passerelle, 2 Square de La Passerelle, 17000 La Rochelle

https://maps.app.goo.gl/WNXVM2xuD35q6SP36

tarifs

Première séance (découverte) 10€

Plein Tarif 30€

Tarif réduit 20€ (étudiants ou personnes au RSA sur présentation d’un justificatif)

sur inscription seulement : atelier.entre.parentheses79@gmail.com

06 86 34 95 67

www.m-e-l.fr/isabelle-grosse,ec,494

La Passerelle, 2 Square de La Passerelle, 17000 La Rochelle