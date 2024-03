Atelier d’écriture La poésie du bidon Bibliothèque Les Fourgs, mercredi 15 mai 2024.

Atelier d’écriture La poésie du bidon Bibliothèque Les Fourgs Doubs

May Laporte, auteure performeuse, revient cette année pour vous accompagner à l’écriture. Laissez-vous tenter par cette rencontre avec la poésie du bidon !

« Bidons en émois, bidons dans tous leurs états, bidons toi et moi. Ecrire avec, pour, entre, eux et nous. Que se passe-t-il entre lui et moi ? ».

Pour tous, dès 12 ans.

Réservation indispensable. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 18:30:00

fin : 2024-05-15 20:30:00

Bibliothèque 40 Grande Rue

Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

