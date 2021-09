Atelier d’écriture La Plume en question Labo de l’édition, 25 septembre 2021, Paris.

Atelier d’écriture La Plume en question

Labo de l’édition, le samedi 25 septembre à 15:00

Retrouvons nous pour un atelier d’écriture ludique et facile, quelques jeux de plume pour reprendre les activités “en vrai”, accessibles à tous, mais avec l’ambition de découvrir vos talents cachés ! Avec des consignes simples, basées sur la conjugaison de votre prénom (ou celui de quelqu’un d’autre) avec des citations célèbres, découvrez des techniques de créativité pour dépasser le syndrôme de la page blanche, en toute bienveillance. Nous proposerons également à celles et ceux qui le souhaitent de se connecter à distance. Un atelier animé par La Plume en question, un café littéraire parisien pour tous les mordus de lecture et pour les écrivains amateurs comme professionnels. Avec cette association, vous pouvez discuter publication, autopublication, édition numérique, créativité et écriture. La Plume en quesiton lit des textes en cours d’écriture, reçoit des intervenants professionnels du livre, et organise des ateliers d’écriture et des clubs de lecture. _Pour accéder à cet événement, vous devez présenter l’une des 3 preuves sanitaires suivantes :_ _• Un certificat de vaccination_ _• Un certificat de rétablissement (test RTPCR ou antigénique positif de + de 11 jours et – de 6 mois)_ _• Un certificat de test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h Vous pouvez le présenter sous format numérique (via notamment l’application TousAntiCovid) ou papier._

Gratuit sur inscription

Labo de l'édition 2 rue Saint-Médard 75005 Paris



2021-09-25T15:00:00 2021-09-25T17:00:00