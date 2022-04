Atelier d’écriture : la fabrique à rêves Musée départemental du Revermont, 14 mai 2022 19:00, Treffort-Cuisiat.

Nuit des musées Atelier d’écriture : la fabrique à rêves Musée départemental du Revermont Samedi 14 mai, 19h00 sur inscription

Écrire c’est partir de rien et parvenir à faire exister quelque chose…

Pour cette édition 2022, le musée vous invite à donner à votre créativité la saveur des songes grâce à un atelier d’écriture.

Atelier animé par Gaëlle Lanier, dans la salle de classe du musée.

2 séances de 45 min. environ à 19h30 et 20h30.

Dès 12 ans.

Installé dans l’ancienne mairie-école du village, le musée développe les thèmes du territoire du Revermont et de ses fortes mutations au cours des 2 siècles derniers. La salle de classe des garçons a été reconstituée comme au temps de Jules Ferry. Le musée comprend également un jardin conservatoire où sont abordés la biodiversité, la transmission et les savoir-faire.

https://patrimoines.ain.fr/n/musee-du-revermont/n:811

upon registration Saturday 14 May, 19:00

Installed(Settled) in the old(former) city council-school of the village, the museum develops the themes of the territory of Revermont and its strong transfers(transformations) in the course of last 2 centuries. The schoolroom of the boys was reconstructed as at the time of Jules Ferry. The museum also includes a protective garden where are tackled(approached) biodiversity, transmission and know-how.

Taller animado por Gaëlle Lanier, en el aula del museo.

2 sesiones de 45 min. aproximadamente a las 19:30 y 20:30.

A los 12 años.

en inscripción Sábado 14 mayo, 19:00

40 rue Principale, 01370 Cuisiat 01370 Treffort-Cuisiat Auvergne-Rhône-Alpes