Atelier d’écriture : la fabrique à rêves Musée départemental du Revermont Treffort-Cuisiat Catégories d’évènement: Ain

Treffort-Cuisiat

Atelier d’écriture : la fabrique à rêves Musée départemental du Revermont, 14 mai 2022, Treffort-Cuisiat. Atelier d’écriture : la fabrique à rêves

Musée départemental du Revermont, le samedi 14 mai à 19:00

Atelier animé par Gaëlle Lanier, dans la salle de classe du musée. 2 séances de 45 min. environ à 19h30 et 20h30. Dès 12 ans.

sur inscription

Écrire c’est partir de rien et parvenir à faire exister quelque chose… Pour cette édition 2022, le musée vous invite à donner à votre créativité la saveur des songes grâce à un atelier d’écriture. Musée départemental du Revermont 40 rue Principale, 01370 Cuisiat Treffort-Cuisiat Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Treffort-Cuisiat Autres Lieu Musée départemental du Revermont Adresse 40 rue Principale, 01370 Cuisiat Ville Treffort-Cuisiat lieuville Musée départemental du Revermont Treffort-Cuisiat Departement Ain

Musée départemental du Revermont Treffort-Cuisiat Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treffort-cuisiat/

Atelier d’écriture : la fabrique à rêves Musée départemental du Revermont 2022-05-14 was last modified: by Atelier d’écriture : la fabrique à rêves Musée départemental du Revermont Musée départemental du Revermont 14 mai 2022 Musée départemental du Revermont Treffort-Cuisiat Treffort-Cuisiat

Treffort-Cuisiat Ain