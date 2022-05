Atelier d’écriture junior – Jeudi 5 mai Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Médiathèque Georges Wolinski, le jeudi 5 mai à 10:00

Leurs créations pourront ensuite être affichées à la médiathèque dans le cadre de l’exposition présentée jusqu’au mois de juin. Vous connaissez des enfants qui ont envie de s’amuser tout en faisant appel à leur créativité et leur imagination ? L’atelier d’écriture junior est fait pour eux ! **De 8 à 11 ans** **Sur inscription auprès de la médiathèque : 05 62 75 85 99 -** [**[mediatheque@mairie-fenouillet.fr](mediatheque@mairie-fenouillet.fr)**](mediatheque@mairie-fenouillet.fr)

L’atelier d’écriture est de retour ! Cette fois-ci, les enfants pourront à travers plusieurs ateliers et jeux écrire sur le thème des couleurs. Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T11:30:00

