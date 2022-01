Atelier d’écriture – Jules lit tes ratures Musée Jules Verne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Atelier d’écriture – Jules lit tes ratures Musée Jules Verne, 9 février 2022, Nantes. 2022-02-09

Horaire : 14:30 16:00

Gratuit : non 3€ enfant métropolitain / 6€ enfant non-métropolitain Enfants à partir de 9 ans Écris, invente et joue avec les mots en t’inspirant de l’univers littéraire de Jules Verne. Découvre les petits secrets de fabrication de La Palette de Stef, pour créer à ton tour des phrases poétiques, des contrepèteries ou autres jeux de mots pleins d’humour et de fantaisie.Atelier d’écriture d’1h précédé d’une visite découverte du musée de 30 min. Musée Jules Verne adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr

