Montmorency Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency, Val-d'Oise Atelier d’écriture – Journée internationale de la Francophonie Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency Catégories d’évènement: Montmorency

Val-d'Oise

Atelier d’écriture – Journée internationale de la Francophonie Musée Jean-Jacques Rousseau, 20 mars 2021-20 mars 2021, Montmorency. Atelier d’écriture – Journée internationale de la Francophonie

Musée Jean-Jacques Rousseau, le samedi 20 mars à 15:00

Dans le cadre de la **Journée internationale de la Francophoni**e, le Musée Jean-Jacques Rousseau propose un **atelier d’écriture** aux jeunes publics **de 8 à 12 ans**. Partez à la découverte des collections, des mots et expressions insolites, ainsi que de la calligraphie du 18e siècle. **Samedi 20 mars 2021**

**Deux sessions de 15h à 17h** L’atelier se tiendra en **visioconférenc**e, dans la limite des places disponibles.

**Gratuit, sur réservation**. **Renseignements et inscriptions au : 01 39 64 80 13.** Au plaisir de vivre avec vous ces précieux moments de partage culturel !

Gratuit, sur réservation

Le Musée Jean-Jacques Rousseau propose un atelier d’écriture aux jeunes publics de 8 à 12 ans, le samedi 20 mars 2021, en visioconférence. Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques Rousseau, Montmorency Montmorency Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T15:00:00 2021-03-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorency, Val-d'Oise Autres Lieu Musée Jean-Jacques Rousseau Adresse 5 rue Jean-Jacques Rousseau, Montmorency Ville Montmorency