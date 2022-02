Atelier d’écriture : Jouer avec les données Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Chaque samedi à l’espace de coworking Quay Worker (6 rue de Dol).

“Jeux d’écriture d’après des textes existants” (6 personnes maximum).

Inscription annuelle : 20€.

