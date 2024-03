Atelier d’écriture jeune public avec Bernard Friot Médiathèque Françoise Sagan Paris, mercredi 26 juin 2024.

Le mercredi 26 juin 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. gratuit

Un atelier d’écriture animé par l’écrivain Bernard Friot dans le cadre de la Périphérie du marché de la poésie.

Participez à un atelier d’écriture poétique animé par l’écrivain Bernard Friot.

À propos

Bernard Friot est né près de Chartres en 1951, mais il

a posé ses valises dans de nombreuses villes de France et d’Allemagne. Après

avoir été longtemps enseignant de lettres et s’être particulièrement intéressé

aux pratiques de lectures des enfants et adolescents, il a été pendant quatre

ans responsable du Bureau du livre de jeunesse à Francfort.

Bernard Friot se définit

comme un “écrivain public” : il a besoin de contacts réguliers avec ses

jeunes lecteurs pour retrouver en lui-même les émotions, les images dont

naissent ses histoires. La relation au lecteur est aussi au cœur de sa

réflexion sur l’écriture : lire est pour lui un acte de création, autant

que l’écriture. Le texte doit donc inciter le jeune lecteur à construire, avec

rigueur et liberté, sa propre interprétation.

Il s’est essayé à des

genres très divers : courts récits, romans, textes pour lecteurs

débutants, recueils de poèmes, textes pour le théâtre, chansons, manuels

d’écriture. Il attache aussi une

grande importance à la traduction de livres pour la jeunesse de l’allemand et

de l’italien, car pour lui la traduction est un travail de création aussi noble

et passionnant que l’écriture.

Informations pratiques

Réservation obligatoire

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

Bernard Friot