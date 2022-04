Atelier d’écriture itinérant Hautot-le-Vatois, 25 août 2022, Hautot-le-Vatois.

Atelier d’écriture itinérant Hautot-le-Vatois

2022-08-25 – 2022-08-25

Hautot-le-Vatois Seine-Maritime Hautot-le-Vatois

Sandrine pérégrine et vous emmène pour un atelier d’écriture itinérant où vous déambulerez sur les chemins du Hameau du Ver à Val. La quiétude des lieux, entre bois, plaine et champs, se mêleront aux mots et vous guideront pour éveiller vos émotions, aiguiser votre regard, jouer avec vos sens et mettre vos mots en marche.

Carnet à la main, vous griffonnerez des mots, des phrases, des sensations, des impressions… Un moment propice aux rencontres insolites, aux pauses et à l’écoute. C’est simple, tout le monde en est capable…

Visite guidée par Sandrine Laurent, guide-conférencière

Hautot-le-Vatois

