Atelier d’écriture : invitation du peintre Bazoche. Atelier d’écriture animé par Annick Bellard Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord Catégories d’Évènement: Dordogne

Siorac-en-Périgord

Atelier d’écriture : invitation du peintre Bazoche. Atelier d’écriture animé par Annick Bellard Siorac-en-Périgord, 28 janvier 2023, Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord. Atelier d’écriture : invitation du peintre Bazoche. Atelier d’écriture animé par Annick Bellard Siorac-en-Périgord Dordogne

2023-01-28 10:30:00 – 2023-01-28 17:00:00 Siorac-en-Périgord

Dordogne Siorac-en-Périgord L’Echo des Fontaines invite le peintre Bazoche.

Atelier d’écriture animé par Annick Bellard.

Samedi 28 janvier 2023, salle des fêtes de Siorac en Périgord,

De 10H30 à 17H00.

Les personnages des tableaux empreints de poésie du peintre Bazoche, évoluent dans une

atmosphère nostalgique. Bazoche s’exprime dans un style qui évoque la Bande Dessinée. Il s’agira

d’offrir à ces personnages une histoire, une vie, des sentiments………..

La première heure de l’atelier se déroulera en présence de l’artiste. Le déjeuner sous forme

d’auberge espagnole sera pris sur place.

Tarif : 20 euros / 15 euros pour les adhérents à l’Association

Inscription obligatoire au : 06 32 69 86 27 L’Echo des Fontaines invite le peintre Bazoche.

Atelier d’écriture animé par Annick Bellard.

Samedi 28 janvier 2023, salle des fêtes de Siorac en Périgord,

De 10H30 à 17H00.

Tarif : 20 euros / 15 euros pour les adhérents à l’Association

Inscription obligatoire au : 06 32 69 86 27 +33 6 32 69 86 27 Association l’Echo des Fontaines pixabay

Siorac-en-Périgord

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Siorac-en-Périgord Autres Lieu Siorac-en-Périgord Adresse Siorac-en-Périgord Dordogne Ville Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord lieuville Siorac-en-Périgord Departement Dordogne

Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/siorac-en-perigord-siorac-en-perigord/

Atelier d’écriture : invitation du peintre Bazoche. Atelier d’écriture animé par Annick Bellard Siorac-en-Périgord 2023-01-28 was last modified: by Atelier d’écriture : invitation du peintre Bazoche. Atelier d’écriture animé par Annick Bellard Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord 28 janvier 2023 Dordogne Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord, Dordogne

Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord Dordogne