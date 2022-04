Atelier d’écriture intuitive Le Val-Larrey Le Val-Larrey Catégories d’évènement: Côte-d'Or

2022-05-07 – 2022-05-07

Le Val-Larrey Côte-d’Or Le Val-Larrey … où comment se reconnecter à soi.

Cet atelier vous permettra de développer votre intuition à partir d’exercices et d’expériences à partager.

Il n’est pas nécessaire de maîtriser l’écriture pour participer.

