Atelier d’écriture inédit, en écho à l’exposition d’Isabelle Richard & Béatrice Witdouck Les arts buissonniers Fourques, dimanche 10 mars 2024.

Atelier d’écriture inédit, en écho à l’exposition d’Isabelle Richard & Béatrice Witdouck Atelier d’écriture créative en immersion dans une exposition (Isabelle Richard & Béatrice Witdouck). 10 – 19 mars Les arts buissonniers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-10T15:00:00+01:00 – 2024-03-10T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T15:00:00+01:00 – 2024-03-19T18:00:00+01:00

Atelier d’écriture inédit, en écho à l’exposition d’Isabelle Richard & Béatrice Witdouck, aux Arts buissonniers (Fourques, 66300).

Trois dates au choix, de 15 à 18 heures :

dimanche 10 mars,

samedi 16 mars,

mardi 19 mars.

• • •

Merci de prévoir de quoi écrire (stylo, feutre ou crayon, carnet ou cahier…).

Prix par personne : libre participation entre 12 et 25 euros.

• • •

En atelier d’écriture, chacun et chacune peut à loisir découvrir sa part poétique, son espace de construction, ses émotions enfouies. Il n’y a pas de jugement, ni d’objectif à atteindre. Le groupe est guidé à travers mini-conférences, discussions, textes lus et partagés, images stimulantes, écoute respectueuse. Ce qui donne le ton, c’est le plaisir d’être ensemble, de se dire, de se lire et de s’entendre, et puis de découvrir des auteur·e·s et artistes. Participer à un atelier d’écriture, c’est en général être étonné·e et content·e de soi, de sa créativité présente et à venir.

Cette fois-ci, nous serons accompagné·e·s par les poèmes « défaits » ou un peu « mal fagotés » de James Sacré.

• • •

Renseignements et inscriptions (pour l’atelier d’écriture) :

Blandine Margoux – 04 68 96 78 92 – ateliersdecriture.66@gmail.com

Facebook : Lectures pas à pas • Écritures à ciel ouvert • • •

www.facebook.com/blandinemargoux.lectures.ecritures/

https://www.facebook.com/events/1111508006676379

https://www.facebook.com/events/713367443895426

https://www.facebook.com/events/352829491027247

• • •

Renseignements et inscriptions (pour l’exposition) :

Les arts buissonniers – 12, avenue du Roussillon – 66300 Fourques

contact@les-arts-buissonniers.fr – 07 68 51 76 87

les-arts-buissonniers.fr – www.facebook.com/profile.php?id=100090050582652

Vernissage : vendredi 8 mars, à partir de 18 heures.

L’association « Les arts buissonniers » a pour objectif de favoriser la rencontre d’artistes amateurs ou confirmés avec le public. Expositions et ateliers sont organisés au fil de l’année, à Fourques (Pyrénées-Orientales) et à Saint-Lizier (Ariège).

• • • • • • •

Les arts buissonniers 12, avenue du Roussillon – 66300 Fourques Fourques 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 96 78 92 »}, {« type »: « email », « value »: « ateliersdecriture.66@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/blandinemargoux.lectures.ecritures »}] [{« link »: « mailto:ateliersdecriture.66@gmail.com »}, {« link »: « http://www.facebook.com/blandinemargoux.lectures.ecritures/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/1111508006676379 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/713367443895426 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/352829491027247 »}, {« link »: « mailto:contact@les-arts-buissonniers.fr »}, {« link »: « http://www.facebook.com/profile.php?id=100090050582652 »}]

écriture littérature