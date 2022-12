Atelier d’écriture Honfleur, 13 janvier 2023, Honfleur .

Atelier d’écriture

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

2023-01-13 09:30:00 09:30:00 – 2023-01-13

Honfleur

Calvados

Les bibliothèques et médiathèques proposent de plus en plus des ateliers de travaux manuels ou d’écriture pour permettre aux lecteurs de mettre à profit leur sens créatif.

Nous avons donc choisi de mettre en place un atelier d’écriture.

Ils sont animés cette année par Danielle Lelièvre. Vous aurez tout le loisir de vous poser toute une matinée et d’écrire librement et sans contrainte.

Surtout n’ayez pas peur de la page blanche, vous êtes là pour vous laisser porter dans une ambiance sereine et détendue !

Gratuit sur inscription

+33 2 31 89 23 56 http://www.mediathequehonfleur.wordpress.com/

Mediatheque Honfleur

Honfleur

