L'association Rémanence des mots et la bibliothèque François Villon vous proposent un atelier d'écriture atypique dans le cadre des Olympiades Culturelles. Un atelier d'écriture pour vivre l'expérience de la contrainte physique et littéraire. Ecrire en marchant, Ecrire les yeux fermés, Ecrire à l'envers, Mimer son texte… Vous écrirez des textes surprenants pour enfin créer une petite fiction sur la performance sous contrainte !

