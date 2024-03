Atelier d’écriture gratuit et ouvert à tous.tes • Printemps des Poètes Le CENTQUATRE – PARIS Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 13h00 à 16h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Dans le cadre du Printemps des Poètes 2024, l’Association sociale et culturelle 3027 vous invite à participer à un atelier d’écriture gratuit et ouvert à tous.tes animé par Jeanne Azar au CENTQUATRE-PARIS.

L’association sociale et culturelle 3027 favorise l’accès aux arts, au sport, à la culture, aux droits, à l’emploi et à la joie, gratuitement et pour tous.tes.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019

Contact : https://www.3027.org +33683638798 contact@3027.org https://www.facebook.com/3027.troismillevingtsept https://www.facebook.com/3027.troismillevingtsept https://www.helloasso.com/associations/3027/evenements/atelier-d-ecriture-gratuit-et-ouvert-a-tous

