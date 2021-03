Gramat Gramat Gramat, Lot Atelier d’Ecriture Gramat Catégories d’évènement: Gramat

Lot

Atelier d’Ecriture, 6 avril 2021-6 avril 2021, Gramat. Atelier d’Ecriture 2021-04-06 14:30:00 – 2021-04-06

Gramat Lot Gramat Vous pourrez, grâce à une animatrice qui vous encadre, réaliser des petits travaux d’écriture. +33 5 65 38 84 63 Vous pourrez, grâce à une animatrice qui vous encadre, réaliser des petits travaux d’écriture.

Détails Catégories d’évènement: Gramat, Lot Autres Lieu Gramat Adresse Ville Gramat