Atelier décriture – Festival du Conte Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Atelier décriture – Festival du Conte Capbreton, 26 mai 2022, Capbreton. Atelier décriture – Festival du Conte Capbreton

2022-05-26 – 2022-05-26

Capbreton Landes Avec Huguette Quemeneur de l’association Grain de Sel

Le Printemps dans les Contes ? Venez en rêver le décor ! Luxuriant ou gracile, amusez-vous à en dépeindre les formes, couleurs et reflets qui murmurent déjà «Il était une fois»… Gratuit / Inscriptions : 06 08 99 84 70 Avec Huguette Quemeneur de l’association Grain de Sel

Le Printemps dans les Contes ? Venez en rêver le décor ! Luxuriant ou gracile, amusez-vous à en dépeindre les formes, couleurs et reflets qui murmurent déjà «Il était une fois»… Gratuit / Inscriptions : 06 08 99 84 70 +33 6 08 98 84 70 Avec Huguette Quemeneur de l’association Grain de Sel

Le Printemps dans les Contes ? Venez en rêver le décor ! Luxuriant ou gracile, amusez-vous à en dépeindre les formes, couleurs et reflets qui murmurent déjà «Il était une fois»… Gratuit / Inscriptions : 06 08 99 84 70 Capbreton

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Ville Capbreton lieuville Capbreton Departement Landes

Capbreton Capbreton Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capbreton/

Atelier décriture – Festival du Conte Capbreton 2022-05-26 was last modified: by Atelier décriture – Festival du Conte Capbreton Capbreton 26 mai 2022 Capbreton Landes

Capbreton Landes