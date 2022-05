Atelier d’écriture [famille] Musée de La Poste Paris Catégorie d’évènement: Paris

À l’occasion de la Nuit des musées, le Musée de La Poste propose un atelier d’écriture sur le thème de la correspondance, avec Ghislaine Tabareau-Desseux, spécialiste de l’animation d’ateliers d’écriture. Les participants explorent leur créativité pour se lancer dans l’écriture plus facilement et librement. Cet atelier s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux personnes ayant déjà pratiqué l’écriture libre.

Pour faciliter les échanges, le nombre de participants est limité à 9.

Un atelier d'écriture sur le thème de la correspondance qui s'adresse aussi bien aux débutants (à partir de 11 ans) qu'aux personnes ayant déjà pratiqué l'écriture libre. Musée de La Poste 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:00:00

