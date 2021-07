Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Atelier d’écriture Expoésie Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Atelier d’écriture Expoésie Espace Andrée Chedid, 20 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Atelier d’écriture Expoésie

du lundi 20 septembre au lundi 13 décembre à Espace Andrée Chedid

Cet atelier est ouvert à tous à partir de 18 ans. Il vise à permettre à chacun d’affiner son style et de partager ses impressions dans un cadre de confiance.

Entrée libre sur réservation

Atelier d’écriture Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T15:00:00 2021-09-20T17:00:00;2021-10-04T15:00:00 2021-10-04T17:00:00;2021-11-15T15:00:00 2021-11-15T17:00:00;2021-12-13T15:00:00 2021-12-13T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Andrée Chedid Adresse 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux