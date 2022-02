Atelier d’écriture – Êtres fabuleux Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

2022-03-11 18:00:00 – 2022-03-11 20:00:00

Pontarlier Doubs Pontarlier EUR 0 0 Organisée par la Médiathèque Municipale de Pontarlier.

Tout droit sortis des contes, des légendes et de vos imaginaires, les êtres fabuleux seront les personnages des histoires que nous vous invitons à créer au cours de cet atelier d’écriture tout en fantaisie.

mediatheque@ville-pontarlier.com +33 3 81 38 81 37 http://www.ville-pontarlier.fr/

Inscription obligatoire.

Inscription obligatoire.

