Assier Lot Assier 14h à 16h atelier d’écriture

Dixit, source d’imaginaire depuis 2008 ! Les illustrateurs de ce jeu nous proposent des cartes enchanteresses qui réveillent en nous personnages, histoires et mondes méconnus. Émerveillez vous de leur travail et laissez votre imagination s’exprimer… Avec la complicité de l’association la Cazelle aux jeux

Pour qui : de 8 à 12 ans, tarif : gratuit, sur inscription 18h à 21h soirée jeu

Venez passer une soirée en famille ou entre amis, découvrir de nouveaux jeux de société ou partagez ceux que vous aimez ! Avec la complicité de l’association La Cazelle aux jeux

Pour qui : de 6 à 99 ans, tarif : gratuit Les enfants pourrons s’émerveiller pendant l’atelier d’écriture et ensuite passer une soirée jeu en famille ou entre amis !

