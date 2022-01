Atelier d’écriture et dialogue avec l’artiste pochoiriste Elam Galerie la Graffiti Compagnie, 12 février 2022, Le pouliguen.

Atelier d’écriture et dialogue avec l’artiste pochoiriste Elam

du samedi 12 février au dimanche 27 février à Galerie la Graffiti Compagnie

Pendant les vacances de février, la galerie Graffiti Compagnie accueille des ateliers d’écriture dédiés aux jeunes à partir de 10 ans. Place à l’art et à la liberté de créer ensemble ! Les 14 et 21 février, les enfants à partir de 10 ans pourront dialoguer avec l’artiste pochoiriste Elam et écrire en toute liberté avec Frédérique Maupu-Flament, animatrice depuis 4 ans des ateliers d’écriture de la bibliothèque du Pouliguen. Découvrir un univers unique, celui d’un artiste talentueux, Elam pochoiriste renommé, puis créer à son tour à partir de son travail, c’est l’aventure créative à laquelle les plus jeunes sont invités durant ces deux journées exceptionnelles. Haïkus (poésie japonaise), dialogues, récit théâtralisé et approche du conte seront au programme de cet atelier 100% bienveillant. On ne vient pas ici pour se mesurer aux autres mais pour ensemble donner le meilleur de soi-même. Dans la bonne humeur et l’écoute. Pour le seul plaisir de la création et de la découverte.

Public

Galerie la Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T09:00:00 2022-02-12T19:00:00;2022-02-13T09:00:00 2022-02-13T19:00:00;2022-02-14T09:00:00 2022-02-14T19:00:00;2022-02-15T09:00:00 2022-02-15T19:00:00;2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T19:00:00;2022-02-17T09:00:00 2022-02-17T19:00:00;2022-02-18T09:00:00 2022-02-18T19:00:00;2022-02-19T09:00:00 2022-02-19T19:00:00;2022-02-20T09:00:00 2022-02-20T19:00:00;2022-02-21T09:00:00 2022-02-21T19:00:00;2022-02-22T09:00:00 2022-02-22T19:00:00;2022-02-23T09:00:00 2022-02-23T19:00:00;2022-02-24T09:00:00 2022-02-24T19:00:00;2022-02-25T09:00:00 2022-02-25T19:00:00;2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T19:00:00