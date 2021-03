Niort College Jean Zay,79000 Niort Niort Atelier d’écriture et d’éloquence autour de la Fraternité College Jean Zay,79000 Niort Niort Catégorie d’évènement: Niort

Atelier d’écriture et d’éloquence autour de la Fraternité College Jean Zay,79000 Niort, 15 mars 2021-15 mars 2021, Niort. Atelier d’écriture et d’éloquence autour de la Fraternité

du lundi 15 mars au vendredi 19 mars à College Jean Zay, 79000 Niort

Jouons la carte de la Fraternité est une action autour de la déconstruction des stéréotypes et de préjugés, qui s’appuie d’abord sur la lecture d’images pour permettre à chacun, à travers l’art de l’écriture, de transmettre un message de fraternité à un inconnu par le biais d’une carte postale. En associant l’artiste Makja au projet, l’idée est de permettre à une classe de 6e de réaliser des textes et leur mise en voix, pour que leurs messages puissent être diffusés plus largement la semaine de lutte contre les discriminations et le racisme, en partenariat avec une radio locale et sur les sites internet des acteurs partenaires du projet. L’artiste MAKJA accompagne une classe de collège dans l’écriture et la mise en voix de message de Fraternité dans le cadre de l’opération « Jouons la carte de la Fraternité » College Jean Zay,79000 Niort 79000 Niort Niort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T09:00:00 2021-03-15T17:00:00;2021-03-17T09:00:00 2021-03-17T11:00:00;2021-03-18T09:00:00 2021-03-18T11:00:00;2021-03-19T09:00:00 2021-03-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Niort Autres Lieu College Jean Zay,79000 Niort Adresse 79000 Niort Ville Niort