Atelier d’écriture et de reliure Sallebœuf Sallebœuf Sallebœuf Catégories d’évènement: Gironde

Sallebœuf

Atelier d’écriture et de reliure Sallebœuf, 14 décembre 2022, Sallebœuf Sallebœuf. Atelier d’écriture et de reliure 6 Avenue des Vignes Médiathèque La Source Sallebœuf Gironde Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes

2022-12-14 – 2022-12-14

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes

Sallebœuf

Gironde Sallebœuf EUR Les enfants de 7 à 10 ans sont invités à créer leur livre de A à Z, en compagnie de l’autrice et scénariste Françoise Ruscak. Atelier gratuit mais inscription obligatoire. Les enfants de 7 à 10 ans sont invités à créer leur livre de A à Z, en compagnie de l’autrice et scénariste Françoise Ruscak. Atelier gratuit mais inscription obligatoire. +33 5 57 07 80 07 Médiathèque La Source Médiathèque La Source Salleboeuf

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sallebœuf Autres Lieu Sallebœuf Adresse Sallebœuf Gironde Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Ville Sallebœuf Sallebœuf lieuville Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Departement Gironde

Sallebœuf Sallebœuf Sallebœuf Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salleboeuf-salleboeuf/

Atelier d’écriture et de reliure Sallebœuf 2022-12-14 was last modified: by Atelier d’écriture et de reliure Sallebœuf Sallebœuf 14 décembre 2022 6 Avenue des Vignes Médiathèque La Source Sallebœuf Gironde Sallebœuf Gironde Gironde Sallebœuf

Sallebœuf Sallebœuf Gironde