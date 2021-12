Magalas Médiathèque Kalliopê Hérault, Magalas Atelier d’écriture et de lecture Médiathèque Kalliopê Magalas Catégories d’évènement: Hérault

Médiathèque Kalliopê, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

Atelier animé par Marieke Hazard Ados-Adultes sont les bienvenus ! Créer des instants d’écriture en favorisant la découverte de la littérature, dans une ambiance bienveillante.

Passe sanitaire.

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T16:30:00

