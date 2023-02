Atelier d’écriture et de lecture de poésie au musée Zadkine Les Arques Catégories d’Évènement: Les Arques

Lot Deuxième atelier à la médiathèque de Salviac le dimanche 26 mars 2023, de 9h30 à 12h30.

Répétition et restitution au Musée Zadkine les 12 et 13 mai 2023. Inscription obligatoire aux ateliers, places limitées. Dans le cadre du printemps des poètes, Sandra Calderan propose un atelier d’écriture et de lecture de poésie à la médiathèque de Salviac, en vue d’une restitution lors de la Nuit des musées le 13 mai 2023 au musée Zadkine ! Un partenariat entre la Communauté de communes Cazals-Salviac et le Département du Lot, avec le soutien de la DRAC Occitanie dans le cadre du Contrat territoire-lecture. Les Arques

