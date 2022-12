Atelier d’écriture et de jeu conté : RECIT JEU Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye Chevagny-sur-Guye Catégories d’évènement: Chevagny-sur-Guye

Saône-et-Loire Chevagny-sur-Guye EUR ATELIER COLLECTIF et LUDIQUE : écriture, conte, diction, chanson, montage de spectacles. La proposition est d’alterner des temps personnel d’écritures (jeux-consignes insolites, déconcertants et libres invitant à toutes les formes d’écritures et incitant l’imaginaire), des temps d’échanges et de suivis par visio-conférences, et des temps collectifs intensifs où se confronte dans la joie la créativité de chacun par les lectures, les jeux, les montages et les improvisations proposées (3 week-ends au moins en gite collectif du vendredi soir au dimanche après midi avec spectacles). Possible édition de travaux. Hébergement possible sur place.

Animé par François COLOMBO, comédien, metteur en scène, chef de chœur et poète.

Rencontre d’information le 3 janvier à 20h30 par visio-conférence. francois.colombo@ecoleducercle.fr http://les7sources.fr/ Chevagny-sur-Guye

