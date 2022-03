ATELIER D’ÉCRITURE ET ART POSTAL Moitron-sur-Sarthe Moitron-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Moitron-sur-Sarthe

Moitron-sur-Sarthe Sarthe Moitron-sur-Sarthe EUR 14 Céline Bourgouin – Sur le bout de la plume, vous propose un atelier d’écriture et d’art postal. “Atelier consacré à l’écriture épistolaire,

de l’élaboration de l’enveloppe à la rédaction d’un mot, d’une carte, d’une lettre.

Aujourd’hui emails et sms foisonnent, la lettre invite à être poète

D’accueillir les émotions sans se sentir coupables,

De bricoler sans vouloir être performant

De juste se laisser aller à être soi et s’exprimer

