Atelier d’écriture EPFF Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Atelier d’écriture EPFF, 14 mars 2022, Marseille. Atelier d’écriture

du lundi 14 mars au vendredi 18 mars à EPFF

Dis-moi dix mots qui (d)étonnent ——————————– Ateliers d’écriture dans le cadre de la Formation de Base à Visée Parentale. Cette formation contribue à soutenir le « pouvoir d’agir » des parents quant à la réussite scolaire des enfants, à lutter contre l’absentéisme et les décrochages scolaires (maîtrise de la langue, compétences psycho-sociales, accompagnement à la scolarité…), à conforter les parents comme premiers éducateurs de leurs enfants en les soutenant dans l’exercice de la citoyenneté, en les sensibilisant à l’implication des pères et de toutes les générations de la famille dans la scolarité des enfants. Il s’agit pour le formateur qualifié d’animer le programme de formation décrit dans le cahier des charges permettant de favoriser le plein exercice de la parentalité des personnes dont les moyens d’expression et de compréhension en français gênent l’appréhension du système scolaire et de l’organisation de l’école. Ces ateliers seront organisés simultanément sur 11 sites à Marseille et 2 sites sur Vitrolles. Chaque groupe de bénéficiaires devra dans le cadre d’ateliers d’écritures identifier 10 mots qui étonnent et/ou qui détonnent. La restitution se fera sous la forme de panneaux. Chaque site créera son panneau qui sera ensuite exposé au siège de l’association.

Participation gratuite réservée aux bénéficiaires de chaque groupe du dispositif Formation de Base à Visée Parentale

Dis-moi Dix mots EPFF 21 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T09:30:00 2022-03-14T16:30:00;2022-03-15T09:30:00 2022-03-15T16:30:00;2022-03-16T09:30:00 2022-03-16T16:30:00;2022-03-17T09:30:00 2022-03-17T16:30:00;2022-03-18T09:30:00 2022-03-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu EPFF Adresse 21 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille Ville Marseille lieuville EPFF Marseille Departement Bouches-du-Rhône

EPFF Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Atelier d’écriture EPFF 2022-03-14 was last modified: by Atelier d’écriture EPFF EPFF 14 mars 2022 EPFF Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône