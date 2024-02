Atelier d’écriture enfant Villé, jeudi 7 mars 2024.

Atelier d’écriture enfant Villé Bas-Rhin

Tu as un imaginaire débordant et envie de participer à un concours d’écriture ? Cet atelier est pour toi !

Nous allons t’expliquer comment fonctionne le Concours littéraire d’Alsace et t’aider à débuter ton texte. A toi d’écrire ensuite librement à partir d’une image.

Pour t’encourager, un goûter viendra récompenser tes efforts.

A partir de 8 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 14:00:00

fin : 2024-03-07 16:00:00

rue de Bassemberg

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est bdbr.ville.accueil@alsace.eu

L’événement Atelier d’écriture enfant Villé a été mis à jour le 2024-02-10 par Office de tourisme du val de Villé