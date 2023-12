Atelier d’écriture ENCORE ! Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, 10 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 10 janvier 2024

de 16h00 à 17h30

.Public adolescents. A partir de 10 ans. gratuit

Venez créer et partager votre slogan sur le sport et le corps pour aller ENCORE plus loin, plus haut, plus vite !

Au cours de cet atelier animé par le Labo des Histoires, créez votre slogan et participez au concours d’écriture ENCORE !

Il s’agit d’écrire en 250 signes, en français ou toute autre langue, un message poétique et percutant.

Racontez-nous comment votre corps incarne l’espoir, la lutte, l’effort, la persévérance, la performance !

Une sélection de vos créations sera diffusée dans les rues de Paris lors des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

Contact : +33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes

Le Labo des Histoires Ateliers ENCORE