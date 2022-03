Atelier d’écriture en musique avec Tania Bracq Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou Nouvoitou Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Nouvoitou

Atelier d’écriture en musique avec Tania Bracq Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou, 12 mars 2022, Nouvoitou. Atelier d’écriture en musique avec Tania Bracq

Médiathèque Pré en Bulles, Nouvoitou, le samedi 12 mars à 15:00

Tania Bracq, soprano, propose une rencontre autour de l’écriture par le biais de la musique. Lors de cet atelier, les morceaux interprétés par l’artiste servent de support à des jeux d’écriture variés. Dans le cadre du Printemps des Poètes 2022, cet atelier invitera à (re)découvrir Jacques Prévert. L’acte d’écrire, même quelques mots, quelques lignes est déjà un défi pour certains. D’autre part, trouver en soi, avec des mots simples, des ressources poétiques insoupçonnées est un grand plaisir et une occasion d’étonnement. Cet atelier d’écriture en musique alterne moments de musique et d’écriture, pour une proposition intergénérationnelle dont le partage en groupe est très riche, des liens se nouent entre personnes qui ne se connaissent pas, ou au sein de familles dont les membres n’échangent pas forcément sur ce mode d’émotion, de sensibilité et de rire partagés. Tania Bracq est artiste au sein de l’association Chantefables, dont l’objet est de diffuser l’art lyrique auprès de tous les publics.

Gratuit, sur inscription

Dans le cadre du Printemps des Poètes Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou 12 rue de chateaugiron nouvoitou Nouvoitou La Lande Jarcin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Nouvoitou Autres Lieu Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou Adresse 12 rue de chateaugiron nouvoitou Ville Nouvoitou lieuville Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou Nouvoitou Departement Ille-et-Vilaine

Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou Nouvoitou Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nouvoitou/

Atelier d’écriture en musique avec Tania Bracq Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou 2022-03-12 was last modified: by Atelier d’écriture en musique avec Tania Bracq Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou 12 mars 2022 Médiathèque Pré en Bulles Nouvoitou Nouvoitou Nouvoitou

Nouvoitou Ille-et-Vilaine