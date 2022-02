Atelier d’Ecriture en Luberon Saignon Saignon Catégories d’évènement: Saignon

Vaucluse

Atelier d'Ecriture en Luberon La Molière, 1058 CHEMIN DE LA MOLIERE Saignon

2022-05-05 09:00:00 – 2022-05-07 18:00:00

EUR 480 750 Trois jours pour s'exprimer, apprendre, redécouvrir… «Inventer» son style,

comme on le dit d'un trésor, percer les mystères de l'imagination et de la création vivre l'expérience renouvelée de l'écriture. corinne.detroyat84@gmail.com +33 6 79 61 04 95 http://www.lamoliere.fr/

