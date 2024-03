Atelier d’écriture en famille Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, samedi 16 mars 2024.

Atelier d’écriture en famille

Deux après-midis pour s’amuser à inventer des histoires, à mêler les mots des jeunes et des moins jeunes. Il suffit d’un cahier, d’un crayon et de l’envie de partager un bon moment en famille.

Ces séances s’adressent à des enfants à partir de 12 ans, accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent.

Rendez-vous les samedis 16 et 23 mars de 13h à 17h au Centre Alfred-de-Vigny.

Tarifs : adhérent 50 € / non adhérent 60€ (Sur inscription, à partir de 12 ans)

Renseignements et réservation :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

