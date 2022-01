Atelier d’écriture « Écrivain d’un jour » Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

2022-02-08 14:00:00 – 2022-02-08 17:00:00

Thiron-Gardais Eure-et-Loir Atelier d’écriture ouvert aux 6/11 ans. Venez écrire une histoire flamboyante, suivi d’une lecture. Goûter offert. biblio.tg@orange.fr +33 6 78 04 55 11 Image Pexel sur Pixabay

