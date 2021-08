Paris librairie Fei île de France, Paris Atelier d’écriture : : « Ecrire un récit initiatique » librairie Fei Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier d’écriture : : « Ecrire un récit initiatique » librairie Fei, 13 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 13 septembre au 21 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13h à 18h

Vous avez écrit plusieurs débuts d’histoire sans les faire aboutir ? Apprenez à tisser une intrigue haletante et comment écrire un récit avec structure et méthode. Atelier pour écrivains intermédiaires : « Ecrire un récit initiatique » (cycle de 10 semaines) • 8 propositions d’écriture • 2 visioconférences • 2 corrections personnalisées Vous avez écrit plusieurs débuts d’histoire sans les faire aboutir ? Apprenez à tisser une intrigue haletante et comment écrire un récit avec structure et méthode. Au cours de cet atelier, vous serez guidé pas à pas dans la construction d’un récit initiatique et écrirez une nouvelle complète d’une trentaine de pages. Lors de deux visioconférences, Christine enseignera sa méthode et partagera avec vous ses conseils. Vous recevrez deux retours personnalisés et votre nouvelle sera entièrement lue et corrigée par Christine. Animations -> Atelier / Cours librairie Fei 1 Rue Frédéric Sauton Paris 75005

Contact :L’atelier d’écriture by Christine atelierdecriturebychristine@gmail.com https://www.atelierdecriturebychristine.com/ https://www.facebook.com/atelierdecriturebychristine/ 0768625376 atelierdecriturebychristine@gmail.com Animations -> Atelier / Cours Bibliothèques

