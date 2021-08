ATELIER D’ECRITURE – ECRIRE L’ENFERMEMENT Béziers, 2 octobre 2021, Béziers.

Hu Jie et Piranesi ont choisi la gravure pour évoquer la prison. Le premier raconte la dictature maoïste du XXe siècle, le second imagine une architecture de labyrinthe sans issue au XVIIIe siècle.

Après une visite brève de l’exposition, nos bibliothécaires vous inviteront à écrire en poésie et en fiction une histoire de privation de liberté.

Adultes dès 18ans.

Gratuit, sur inscription et présentation de la carte d’abonné.

Afin de respecter les nouvelles directives gouvernementales et pour vous permettre d’assister à nos événements en toute sécurité le Pass Sanitaire est obligatoire pour entrer dans l’enceinte de la MAM.

Pour rappel votre Pass Sanitaire est valable si :

– vous possédez un certificat de vaccination

– vous possédez un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 72h

– vous possédez un certificat de rétablissement

+33 4 99 41 05 50

