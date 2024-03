Atelier d’écriture : Écrire la nature Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, samedi 1 juin 2024.

Atelier d’écriture : Écrire la nature Nous vous proposons de mettre du vert dans vos mots, de faire éclore votre inspiration lors d’un atelier d’écriture. Samedi 1 juin, 14h30 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.

Dans le cadre du Kiosque Citoyen « La grainothèque, pour plus de vert chez vous », nous vous proposons de vous pencher sur les liens que vous avez avec la nature et d’exprimer votre sensibilité.

Nous profiterons de l’écrin de verdure qui entoure la médiathèque Andrée Chedid pour vous inspirer et vous inviter à jouer avec les mots.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

