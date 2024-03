Atelier d’écriture : d’un mot à l’autre Médiathèque Argonne Orléans, mercredi 27 mars 2024.

Atelier d’écriture : d’un mot à l’autre Assistez à une présentation de livres ados et jeunes adultes suivie d’un atelier créatif et poétique. Mercredi 27 mars, 15h00 Médiathèque Argonne

Début : 2024-03-27T15:00:00+01:00 – 2024-03-27T17:00:00+01:00

Sur le principe du Cut up ou du collage, technique d’écriture des surréalistes et de la Beat generation, réécrivez poèmes et petits textes en prose à partir de morceaux de textes découpés dans des livres retirés de nos collections. À partir de 10 ans.

Médiathèque Argonne Place Mozart, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

gratuit