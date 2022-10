Atelier d’écriture du mercredi 16 novembre Bibliothèque Drouot Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier d'écriture du mercredi 16 novembre Bibliothèque Drouot, 16 novembre 2022, Paris.

Venez développer votre créativité et votre goût de l’écriture avec les bibliothécaires La Bibliothèque Drouot organise un atelier d’écriture, le mercredi 16 novembre 2022, de 18h à 20h. Quelque soit votre niveau, venez nous rejoindre dans une ambiance détendue pour partager tous ensemble le plaisir d’écrire tout en s’amusant ! Plusieurs jeux d’écriture vous seront proposés. Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris Contact : https://bibliotheques.paris.fr https://www.instagram.com/bibdu9paris/?hl=fr https://www.instagram.com/bibdu9paris/?hl=fr

