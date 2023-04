Atelier d’écriture : « Du jamais vu » Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: île de France

Atelier d’écriture : « Du jamais vu » Bibliothèque Goutte d’Or, 17 juin 2023, Paris. Le samedi 17 juin 2023

de 14h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. gratuit Pour s’inscrire : bibliotheque.goutte-dor@paris.fr Venez participer à un moment d’échange et d’écriture ! « Du jamais vu » Tels sont les mots des journalistes qui peinent à témoigner des prouesses inédites de Nadia Comaneci aux JO de Montréal en 1976. Difficile en effet de nommer ce que l’on voit et, avant tout, de saisir ces images de la jeune gymnaste, tant l’exploit sportif nous échappe et son immédiateté nous prend de court. Qui arrive alors à maitriser ces images ? Ceux qui désignent où les caméras doivent être placées ? Les sportifs qui dominent avec brio leur corps et battent des records ? Leurs entraineurs ? Les politiques qui vont s’en servir ? Ou bien encore tous à la fois ? À partir de documents visuels de différentes natures et origines (cinéma, télévision, photographie) et en nous appuyant de quelques extraits du livre La Petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon, consacré à l’expérience de la jeune championne olympique, nous essaierons de trouver nos propres mots, croisés, confrontés ou relayés avec ces images si largement partagées. Aucun pré-requis cinématographique, littéraire ou sportif n’est nécessaire, juste le plaisir de la découverte ensemble de nouveaux horizons entre mots et images. En partenariat avec l’Association La main sur l’image. Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 01 53 09 23 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

