Atelier d’écriture dramatique avec Pauline Haudepin Bibliothèque Sorbier Paris, samedi 23 mars 2024.

Sur réservation auprès de la médiathèque Marguerite Duras : mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

Atelier en partenariat avec le Théâtre national de la Colline

Animé par Pauline Haudepin, auteure, metteure en

scène et comédienne, l’atelier proposera aux participant.e.s d’entrer dans l’univers et les processus d’écriture de Pauline Haudepin par le biais d’exercices variés (écrire à partir de photographies sélectionnées par l’auteure, travailler sur l’écriture de monologues et dialogues, etc.).

Le spectacle Painkiller, de Pauline Haudepin, sera joué au Théâtre national de La Colline du 6 au 30 mars 2024.

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras

© Théâtre national de la Colline