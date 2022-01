Atelier d’écriture | Dis-moi dix mots Bibliothèque L’Heure Joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier d’écriture | Dis-moi dix mots Bibliothèque L’Heure Joyeuse, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 16h00 à 17h30

gratuit

Ça (d)étonne ! Du 12 au 20 mars 2022, c’est la semaine de la langue française et de la francophonie Vous aimez écrire des histoires ? Nous vous invitons à un atelier d’écriture où vous devrez composer un texte avec dix mots imposés et écrire quelques lignes en vous imaginant à l’âge adulte. Une bonne occasion de vous amuser avec la langue française ! À partir de 10 ans sur inscription Samedi 19 mars à 16h En savoir plus sur les autres animations de la bibliothèque L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure Joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint Séverin Paris 75005 Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr Théâtre;Nature

