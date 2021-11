Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Atelier d’écriture [DÉMATÉRIALISÉ] Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mardi 5 mai 2020 à 15:00

Caroline envoie les consignes au fur et à mesure par mail à tous les participants. Ils lui font un retour par mail également au fur et à mesure des consignes données. Les participants qui ne sont pas disponibles peuvent aussi le faire en différé.

Sur inscription, gratuit.

Caroline Deby continue de vous proposer ses ateliers d’écriture en ligne pendant la période du confinement. Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

2020-05-05T15:00:00 2020-05-05T17:00:00

